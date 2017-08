Policía catalana confirmó dos detenidos por atentado terrorista en Barcelona.

La policía catalana confirmó la detención de dos personas y dio a conocer además que abatió a un conductor que atropelló a dos efectivos policiales, luego del atentado ocurrido en Barcelona, donde hay 13 personas muertas y más de 50 heridos según las cifras entregadas por las autoridades.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona#Rambles