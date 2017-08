Twitter se llenó de gatos para proteger a las víctimas del atentado en Barcelona

Los usuarios de la red social Twitter llenaron la red social con fotos de gatos, con la idea de proteger a las víctimas de atentado que afectó a la ciudad de Barcelona, y que dejó a 13 personas muertas y unos 100 heridos.

La iniciativa surgió luego del llamado de la Policía Nacional de España, quien pidió expresamente a los tuiteros no compartir las crudas imágenes de las personas que fueron parte del atropello masivo.

"Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona", dijo la autoridad.

El llamado fue acatado por la mayoría de los españoles, quienes recurrieron a una práctica realizada por los belgas tras el atentado de Bruselas del 22 de marzo, cuando llenaron la plataforma con fotos de papas fritas para sacar las imágenes morbosas.

#Barcelona #Rambles No difundan información que pueda ayudar a los terroristas. Llenemos el hastag de gatitos pic.twitter.com/qAGcCAAeSs

Este gatito está ayudando a no difundir imágenes del atentado en Barcelona o dar información a terroristas/cómplices #Barcelona pic.twitter.com/HUJKeOycox

DF más #gatos y menos información sensible (ni del dispositivo policial ni de las víctimas) Todos con #Barcelona pero sin dar pistas ?? pic.twitter.com/DlcsEoK08V

No me gustan los gatos, pero a veces son necesarios... No difundas imágenes del ataque en #Barcelona, difunde #gatospic.twitter.com/ZWxAIFS4jV