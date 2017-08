Hombre construyó y decoró pieza para su perro aprovechando un espacio en su casa

Un usuario de Twitter compartió en la red social una fotografía de la construcción que su hermano realizó en su casa, donde aprovechando una remodelación, armó una habitación independiente para su perro.

Las imágenes en la cuenta del usuario identificado como Al, muestran el antes y después del proceso de armado de la habitación para el animal, coronadas con la fotografía del perro haciendo uso de la pieza.

Su propia habitación cuenta con una luz independiente, y fotografías del perro y de la familia.

My brother built his dog a separate room in his house ! pic.twitter.com/ayjaEGBzf8