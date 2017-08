[VIDEO] Así fue el paso de la sombra de la luna por EE.UU. durante el eclipse solar

Hoy, EE.UU. estuvo atento al eclipse solar total en el hemisferio norte y una de las imágenes más ilustrativas del paso de la sombra de la luna fue capturada por uno de los satelites Goes (Geostationary Operational Enviromental Satellite) de la Nasa.

En el video, posteado en Twitter por la cuenta de la agencia medioambiental del gobierno estadounidense (National Oceanic and Athmosferic Administration), se puede apreciar con claridad cómo la sombra lunar atravesó el país norteamericano.

Watch the moon's shadow move across the US in this geocolor loop from #GOES16! See more #SolarEclipse imagery @ https://t.co/1oNaGe1dLNpic.twitter.com/uJbEVQin6V