Pareja se casó en medio del eclipse

Una pareja estadounidense se casó en medio del eclipse solar registrado ayer.

Durante un año Samantha Adams y Cameron Kuhn planearon el enlace y decoraron con estrellas, planetas y hasta transbordadores espaciales en miniatura.

Los invitados recibieron una gráfica sobre el fenómeno y lentes protectores.

"¡Esto es perfecto!", dijo la novia, amante de la astronomía.

"La parte más genial de esto es que el eclipse es como una marca de tiempo. Se destacará en los recuerdos de todo el mundo aún más", agregó.

Wedding party in St. Joseph, Missouri, gathers and looks up as the sky darkens during the total solar eclipse. https://t.co/BOG0lYI2DPpic.twitter.com/Bv4ALPfV0F