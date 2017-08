Mesero le negó a pareja gay compartir el postre

07:30 El insólito hecho ocurrió en el exclusivo restaurante The Prime Rib, en Whashington. "Nos quedamos sin habla, solo asentimos. No lo esperábamos", dijo Ron Gage.

Una pareja gay denunció que un mesero de un exclusivo restaurante en Washington, Estados Unidos, le negó compartir el postre.

Ron Gage, de 55 años, y Henry McKinnon, de 58, disfrutaron de la cena en el The Prime Rib, pero cuando le pidieron el postre y dos cucharas para compartirlo, el trabajador dijo que se lo serviría en porciones separadas. Que dos caballeros compartan la misma copa "va contra el ambiente del restaurante", dijo el mesero.

El administrador del local, James MacLeod, declaró al Washington Post que "el empleado es búlgaro y habla cuatro idiomas. No estoy seguro si se confundió o lo dijo de otra manera (...) No puedo creer que alguien diga eso, no hay manera de condonar una acción como esta".

La pareja afectada expresó que no volverán al restaurante. "Fue muy humillante. Es increíble cómo nos hicieron sentir", se quejaron.