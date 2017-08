La desgarradora carta de la profesora española de los yihadistas que atacaron Barcelona

es una educadora social de la localidad de Ripoll en la provincia de Girona, Cataluña, queel jueves pasado, donde, tras un atropello masivo y, el posterior intento en el balneario de Cambrils.En una carta publicada en el diario La Vanguardia , la mujery dijo estar, el que te saluda y te dejar pasar ante la cola del super, el que se pone nervioso cuando le sonríe una chica”, dijo Rull.La educadora dijo además que “es cierto que nunca lo había vivido en primera persona y esto ha hecho que haya cambiado el punto de vista. Y además ahora lo veo desde el otro lado y estoy destrozada”.

No puedo contener las lágrimas. Es más, no he podido dejar de llorar desde el primer día y sé que nunca podré dejar de hacerlo. Estoy destrozada, rota por dentro".En su texto, Rull recuerda la llegada de los entonces niños en la localidad de Girona, algunas anécdotas y cómo fue pasando el tiempo y fueron creciendo.

No os podré abrazar … Me duele tanto. No me lo puedo terminar de creer.

Practicando con el ejemplo, educando en la no violencia, transmiten el no odio, la igualdad. Educando en las escuelas, en los espacios abiertos, en las familias, a nuestros hijos …“En la parte final de su carta, la educadora interpela directamente a los miembros que conoció de la célula yihadista y, reitera de qué manera se encuentra afectada por el atentado terrorista y la cercanía con sus autores.

¿Cómo puede ser Younes …? Me tiemblan los dedos, no he visto a nadie tan responsable como tú …

Nunca, en nombre de nadie. Ni para nadie. Ni dioses, ni banderas, ni religión … Sólo puedo decir que tengo el corazón roto …”