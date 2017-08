Hija de Hillary y Bill Clinton defendió a Barron Trump de las críticas por su vestimenta

El hijo menor de Donald Trump, Barron, fue duramente criticado por el medio The Daily Caller por su vestimenta cuando regresó de las vacaciones con sus padres.

Usando bermudas, mocasines y una polera, el medio conservador tituló la nota como: "Es hora de que Barron Trump comience a vestirse como si estuviera en la Casa Blanca".

Pero por redes sociales apareció un respaldo inesperado. La hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea, usó sus redes sociales para defender al niño de once años y la misma Melania Trump se lo agradeció.

"Es hora de que los medios y todos dejen a Barron Trump solo y dejen que tenga una infancia privada que merece", precisó Clinton.

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX

A lo que Melania respondió: "¡Muchas gracias Chelsea Clinton! ¡Es tan importante apoyar a que todos nuestros niños sean ellos mismos! #DetenganElBullyingInfantil".

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullyinghttps://t.co/UCUpFc5ZjR