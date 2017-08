Bomberos rescataron a 18 cerditos en Inglaterra y después se los comieron

Revuelo causó en redes sociales la publicación de unos bomberos de Inglaterra, quienes rescataron a 18 cerditos y dos chanchos adultos de una granja en llamas y luego subieron una imagen comiendo salchichas fabricadas con los mismos animales.

Rachel Rivers, la dueña de la granja, fue quien le llevó los embutidos a los bomberos en forma de agradecimiento por salvar su establo en Wiltshire.

Los funcionarios publicaron en el Facebook de la Estación de Bomberos de Dorset & Wiltshire las imágenes de la parrillada en donde calificaron como "fantásticas" las salchichas. Aunque ya eliminaron el post, alcanzó a viralizarse y llenarse de todo tipo de comentarios.

Algunos usuarios los llamaron "¡insensibles y nada profesionales!” y "atroz y enfermos", mientras que otros lo defendieron y dijeron que finalmente salvaron a los animales de tener una muerte dolorosa en la industria de la carne.

Los grupos animalistas no se hicieron esperar y también criticaron el actuar de la granjera. Según The Guardian , Rivers explicó que "esto es lo que hacemos, no somos un santuario de animales. Le damos a los cerdos la mejor oportunidad y la mejor vida que pueden tener durante seis meses. No los tenemos encerrados, ellos son libres y son alimentados con comida orgánica que crece en nuestra granja".

Asimismo, también agregó que los animales tenían sólo dos semanas de vida cuando fueron salvados por los bomberos y que esperó el tiempo necesario para que crecieran antes de convertirlos en salchichas.

The fire service saved these pigs bacon in February, now they've had them as sausages! pic.twitter.com/UyZmAYvMiz — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) 23 de agosto de 2017