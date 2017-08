Facebook experimenta caída a nivel global: los memes no se hicieron esperar

Esta mañana la plataforma de Facebook experimentó problemas a nivel internacional. Mientras que por navegadores web de computadores la red social no dejó a los usuarios acceder a ella, en móviles se mantenía de manera irregular.

Otra plataforma que tuvo problemas fue Instagram, compañía que pertenece a Facebook y los mismos usuarios reportaron que WhatsApp tampoco funcionaba correctamente.

Hasta el momento, la compañía fundada por Mark Zuckerberg no ha emitido ninguna explicación sobre el problema que persiste desde las 11:00 aproximadamente.

En Twitter, la única red social que se mantiene estable este sábado, los usuarios no dudaron en bromear al respecto.

Cuando serán? TT #Facebook e #Instagram? x su caída o x no funcionar??

La gente se está empezando a poner nerviosa ???? pic.twitter.com/IWaioVNijv — Fran (@Francisco_NR) 26 de agosto de 2017

Como cuando se cae #Facebook y tienes que mantener la calma!! pic.twitter.com/WG4VZlivU4 — Arafat Tagle (@RichieTagle) 26 de agosto de 2017

Se cayó #facebook no hay manera de entrar, tira estos errores!! ??facebook and instagram ???? pic.twitter.com/Vck0s2nTi7 — Sebas (@elarviajero) 26 de agosto de 2017

#Facebook e #Instagram no funcionan y mis quejas en Twitter no sirven de nada. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Socializar con gente real? ?? pic.twitter.com/PBM3reO9VB — It's Abracadabra ? (@ItsAbracadabra) 26 de agosto de 2017

¿Qué esta pasando?

Pasa que #Facebook esta en mantenimiento y todos los que tienen cuentas abandonadas en #Twitter ahora la están ocupando pic.twitter.com/1QG246nvLl — MARY CARLOS (@mariacarlosrios) 26 de agosto de 2017

Get bf, grab a coffee, chill on Twitter and wait for this all to blow over #Facebook#Instagrampic.twitter.com/FxLDoDIzYA — Katherine Wiltshire (@WiltshireK) 26 de agosto de 2017

Te levantas, querés ver las historias pero te enteras que Facebook e Instagram se cayeron en todo el mundo y tipo.. pic.twitter.com/KTgktPJjLy — Javier Varela ? (@JavyyVarela) 26 de agosto de 2017

Facebook e Instagram están caídos a nivel global (por mantenimiento, dicen). Circulen, aquí no hay nada que ver #Facebookdown#Instagramdownpic.twitter.com/4pF2zrErOm — Pili Rosique (@Little_Aysel) 26 de agosto de 2017