Floyd Mayweather: "Al final siempre seré recordado como un ganador"

08:56 El estadounidense que se retiró de manera definitiva con esta pelea comentó que no hizo su mejor boxeo frente al irlandés, pero "estuvo preciso". "No tenía porqué desgastarme, aunque estaba perfectamente preparado", agregó.

Ajeno a todas las críticas que ha recibido por la pelea que protagonizó ante el luchador de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, que hizo su debut en el boxeo, y al que venció por K.O.técnico en el décimo asalto, el invicto Floyd Mayweather júnior, dijo que al final siempre será recordado como un ganador.

"He tenido grandes combates, algunos muy aburridos, pero al final del día siempre seré recordado como un ganador", declaró Mayweather en rueda de prensa tras concluir la pelea que protagonizó ante McGregor. "Hice el boxeo que necesitaba para ganar y el resto no tiene importancia", añadió.

Admitió que no hizo su mejor boxeo, pero que estuvo preciso, que dejó que McGregor se agotase en los primeros asaltos y luego con sus golpes lo dejó fuera de combate cuando el árbitro Robert Byrd paró las acciones al minuto y cinco segundos de iniciadas en el décimo asalto.

"No tenía porqué desgastarme, aunque estaba perfectamente preparado", analizó el campeón invicto, que ahora tiene marca de 50-0, con 27 triunfos por K.O. para superar al legendario Rocky Marciano. "No me importa lo que digan, una victoria siempre es una victoria, sin tener en cuenta la manera como se consigue".

Mayweather júnior reconoció que podría haber ganado el combate al primer asalto. "Se dan estas situaciones en la vida y todo continúa. Nada es perfecto, sólo mi marca profesional", se vanaglorió el campeón invicto, que también anunció que el combate contra McGregor había sido el último de su carrera. "Le debía a los aficionados un buen espectáculo tras la pelea ante Manny Pacquiao".

El púgil filipino salió al combate con una lesión en el hombro derecho, que se calló para no tirar por tierra los ingresos de 600 millones de dólares que generó, marca que los organizadores del "circo" montado con McGregor esperan superar.

De momento, de acuerdo al propio Mayweather júnior, la venta de entradas dejó 80 millones de dólares de ingresos por taquilla. A la pelea en el T-Mobile Arena de 14.623 espectadores, asistieron entre otros estrellas de la NBA como Lebrón James, Pat Riley, Tyrone Lue, Paul Pierce y Dr.J; Mike Tyson, y el actor Bruce Willis.

"Hemos superado los 72 que logramos con la pelea ante Pacquiao", aportó el campeón invicto, que agradeció a la cadena Showtime por todo el apoyo recibido y dijo que esperaba que el boxeo pudiera tener muy pronto al próximo Mayweather junior.

Por su parte, Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, también adelantó que los primeros números que tenían de las personas que habían comprado la pelea para verla por la televisión de pago eran positivos.

"El PPV luce muy bien, contamos ya con una buena indicación, pero como es lógico, la siguiente semana tendremos números oficiales", declaró Ellerbe, que volvió a rechazar todas las críticas negativas que han recibido por montar un "farsa" de pelea que desprestigia al deporte del boxeo.

Postura que Mayweather junior no comparte aunque reconoció que al final en el cuadrilátero no hizo su boxeo más estilista y quiso acabar de la manera más práctica.

"Pude boxearlo, pero tal, como dijo McGregor, me decidí por el estilo mexicano de ser mucho más agresivo y colocar los golpes que decidieron el combate", destacó Mayweather junior que se llevó una bolsa garantizada de 100 millones de dólares, ingresos que podrá incrementar hasta los 250 si se cumplen las previsiones de los 4,7 millones de venta de la televisión de pago.

"Además me dio muchos golpes en la nuca y se lo dije al árbitro, pero lo deje seguir, porque sabía que iba a ganarlo sin problemas, a pesar que durante el campamento sufrí una ligera lesión, pero nada de cuidado", señaló Mayweather junior. "Les dijo que iba a ganarlo y mi plan era dejarlo que tirará, se cansara y después lo que todos vieron y sabemos".

El campeón invicto reiteró que permitió que todos hiciesen su trabajo, incluido el árbitro, que no siempre estuvo acertado.

"Ustede vieron lo que pasó, como me golpeaba en la nuca y por la espalda", se quejó Mayweather junior. "Al final me dediqué a hacer mi trabajo como el cada una de las peleas que he protagonizado y que cada una de ellas han jugado un papel importante en mi carrera".

Como consecuencia también en la manera de hacer negocio con las mismas al confirmar el mundo de las apuestas de Las Vegas, que su triunfo les habían dejado ganancias millonarias dado que no les tocó perder dinero

Una victoria de McGregor hubiese dejado perdidas millonarias a las casas de apuestas, que nunca le dieron ninguna opción de ganar al peleador irlandés, y éste también cumplió con los pronósticos.