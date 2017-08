Conmovedora imagen de abuelitos anegados por paso de huracán se volvió viral y permitió rápido rescate

Un total de 18 abuelitos fueron rescatados de La Vita Bella, un hogar de ancianos en Dickinson, en el estado de Texas, luego que una conmovedora imagen del lugar azotado por el huracán Harvey fuera viralizada por Timothy J. McIntosh.

En la impactante fotografía los ancianos están sentados con el agua literalmente "hasta la cintura". El coordinador de emergencias de Dickinson, David Popoff, confirmó a The Daily News que las personas fueron rescatadas el domingo a mediodía, horas después que un usuario viralizara la imagen en Twitter. El post de Timothy McIntosh recibió más de dos mil retweets.

El hombre confesó al mismo medio que él no tomó la fotografía, pero que se la envió su suegra, dueña del hogar de ancianos. Usando su cuenta de Twitter, McIntosh avisó que los pacientes y sus mascotas, varios gatos, estaban sanos y salvos.

Thank you John for all your help today; 15 rescued from Dickinson nursing home https://t.co/ba3JEG7rG1 via @GalvNews

The nursing home patients and cats of #LaVitaBella are now safe and sound in Allen, TX. Thanks again to all those that helped yesterday.