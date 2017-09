Se casaron 10 años después que ella lo salvara de suicidarse

Una pareja se casó 10 años después que ella lo convenciera de no suicidarse.

Kevin Walsh tenía 17 años cuando cayó en una depresión. Tenía hasta una carta suicida, cuando segundos antes de matarse recibió un llamado de Blake, a quien conoció en un campamento de verano.

Pese a que era un número desconocido decidió contestar. "Dijo literalmente: '¿Qué? No hagas eso'. Y eso fue todo", contó Kevin.

"Conociendo su personalidad, él es muy analítico, sabía que si había llegado hasta ese punto lo había pensado bien; y no, no lo estaba haciendo para llamar la atención. Era algo que iba a hacer y estoy agradecida de que marqué su número, porque, si no lo hubiera hecho, él ahora no estaría aquí", dijo la joven a People

"Una fuerza tuvo que intervenir para conectarnos y hacerlo suceder", agregó Blake.

Kevin quiere que su historia ayude a otras personas que sufren depresión. "Hablen con alguien. Las emociones expresadas en voz alta resultan diferentes a las que se vuelcan al papel o son enviadas a través de un mensaje o que uno se guarda para uno mismo. Denle a los otros la posibilidad de cuidarlos. Podría salvarles la vida".