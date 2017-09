Donald Trump dice que Corea del Norte es un país "hostil" y una "vergüenza" para China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy el nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte, un país que calificó de "hostil" y "peligroso" y que, según subrayó, se ha convertido en una "vergüenza" para China.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

En varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, Trump asegura también que Corea del Norte es un "Estado al margen de la ley".