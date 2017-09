Mujer protagonizó atropello múltiple en Filadelfia e hirió a ocho personas

La tarde de este lunes se registró un atropello múltiple en una feria al sur de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Según los medios locales, al menos unas ocho personas resultaron lesionadas.

El automóvil atropelló a los peatones que estaban en una fiesta en la vía pública en ese mismo pasaje. Los heridos fueron trasladados a un hospital local con heridas menores.

La conductora del vehículo que protagonizó el incidente permaneció en el lugar y cooperó con los investigadores. De acuerdo a su relato, los frenos no le funcionarion.

Según NBC10 , los testigos dijeron que varios niños pudieron saltar fuera del camino, pero varios adultos no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar.

La policía no ha dicho si conducía bajo la influencia del alcohol o las drogas.

#BREAKING someone reportedly drove into a crowd during a block party on S Ringold St. Working to find out how many injured. @NBCPhiladelphiapic.twitter.com/MbFOIItx2I