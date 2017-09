Madonna indignada con FedEx por desconfiar de su identidad

La estrella del Pop, Madonna, se quejó a través de su cuenta de Twitter por el trato que recibió de la empresa FedEx.

La cantante subió una foto donde se nota aburrida junto al siguiente mensaje: "Cuando has estado discutiendo toda la semana con FedEx para decirle que realmente eres Madonna y todavía no liberan el paquete".

When you've been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won't release your package. ??!#bitchpleasepic.twitter.com/UQdms69w49