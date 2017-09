Un granjero retrató a la Princesa Leia en su campo de Indiana

Jeremy Doebel, un granjero que vive al sur de Indiana en Estados Unidos, dejó claro su fanatismo por la saga de Star Wars y la princesa Leia. En homenaje a la fallecida actriz Carrie Fisher, literalmente talló su rostro en su campo y tardó meses en terminarlo.

En una entrevista a un medio local, Doebel comentó que empezó este espectacular obra de arte apenas la actriz falleció en diciembre del año pasado.

Usando un GPS hizo la plantación del maíz en primavera y en forma de laberinto. Por eso recién logra ver la obra de arte desde el cielo. Con las líneas logró retratar su rostro y parte del cuerpo.

También grabó un mensaje sobre el cuerpo de la Princesa Leia, el que decía: “Carrie Fisher QEPD 1956-2016".

"When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure."-(author unknown) #AlwaysInOurHeartpic.twitter.com/CYvND3ThWv