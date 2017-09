La contundente respuesta de aspirante a Miss America contra Donald Trump

La Miss Texas Margana Wood no ganó el concurso de belleza Miss America que se realizó el domingo, sin embargo, su nombre se viralizó luego que sorprendiera a todos con una respuesta que le hicieron sobre el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El juez Jess Cagle le preguntó: "El mes pasado, una manifestación de supremacistas blancos neonazis y el Ku Klux Klan en Charlottesville, Virginia, se volvió violenta y una contramanifestante fue asesinada. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fue culpa de ambos bandos y que en los dos hay gente muy buena. Responde sí o no y por qué".

En 20 segundos, esta fue la contundente respuesta de la joven: "Creo que está muy claro que el asunto de los supremacistas blancos fue un ataque terrorista. Creo que el Presidente Trump tendría que haber hablado antes, afrontando el problema, y hacer que todos los americanos nos sintamos seguros en este país. Ese es ahora el problema número uno".

Rápidamente los videos con su respuesta se hicieron virales.

La ganadora del certamen fue Miss Dakota del Norte, Cara Mund, quien dijo que Trump hizo mal al retirar a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el clima.

@MissAmericaTX Margana Wood 4 President! (at the least Replace Ted Cruz!)



Takes down White Supremacist & Trump in 15 seconds.#MissAmericapic.twitter.com/ebnXhsXqwj