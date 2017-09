A una década el autor de "¡leave Britney alone!" reflexionó de las consecuencias del viral en su vida

En septiembre de 2007, el entonces adolescente estadounidense, Chris Cooker se hizo conocido en internet por publicar un video en el que defendía a la cantante Britney Spears, de las críticas y cuestionamientos en medio de una crisis de la artista, marcada por la pérdida de la custodia de sus hijos y cuyo símbolo fue cuando se rapó la cabeza.

Su angustioso "¡leave Britney alone!" se hizo viral llegando a ser uno de los videos más vistos y comentados de YouTube en la época.

Esta semana, Chris Cooker recordó el hito en redes sociales y se refirió a qué fue lo que aprendió de la fama que le generó el video.

What I have learned since posting the 'Leave Britney Alone' video,



(10 years ago, today.) pic.twitter.com/iNG6vWadtR — Chris Crocker (@ChrisCrocker) 10 de septiembre de 2017

"Como hoy es el décimo aniversario del video de 'Leave Britney Alone' y cada cinco segundos mi teléfono se ilumina con un artículo nuevo, pensé que podía contar todo lo que he aprendido desde que subí el video" dijo Cooker en el registro.

En su publicación, el joven planteó que "lo primero sería que no dejen que les afecte lo que diga la gente sobre ustedes en internet. Yo no supe manejar el tema. Sabía que no podía explicarle a la gente que mi mamá se había quedado en la calle, había vuelto de la guerra de Irak, que tenía problemas de adicciones y yo debía enfrentar muchos problemas familiares.., si intentaba explicarlo, nadie iba a escucharme. En vez de eso, decidí que si todo el mundo pensaba en mí como un payaso, actuaría como tal. Pero eso a la larga, no me ayudó", dijo Cooker.

"Lo segundo sería que no dejes que te defina lo que los demás digan sobre ti. Lo tercero es que a veces pensamos que las cosas que subimos a internet no pueden durar demasiado tiempo, pero aquí estamos, 10 años después todavía hablando de esto. Asi que desde luego, cuidado con lo que publicas".

El protagonista del recordado video, quien actualmente se dedica a la comedia y la música, en un último punto, aconsejó que "no le hagan caso a los haters".

En Instagram, además, Cooker planteó las a su juicio, diferencias de la sociedad y de internet de hace una década: "internet y YouTube era un sitio diferente, menos acogedor para la gente LGTB. No se escuchó nada de lo que dije, se burlaron de mi feminidad. Me dedicaron todos los insultos que existen para reirse de un gay".

"A menudo me pregunto si me hubieran tratado de forma diferente si hubiera empezado a hacer videos más tarde (...) aunque me dieron una paliza por defender lo que creía correcto, estoy contento de haberlo hecho. Y siempre amaré a Britney Spears".