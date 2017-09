Identificaron a extraña especie marina que apareció en una playa de Texas tras paso del huracán Harvey

Una criatura varada en una playa de Texas, cuya imagen fue subida y compartida en las redes sociales, alimentó la imaginación de internet, donde se especuló de qué especie podría tratarse y se generaron diversas teorías sobre su origen.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh