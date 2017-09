[VIDEO] Cómo funciona el sistema de alarma sísmica de México y por qué no funcionaría en Chile

Preguntar en Ciudad de México qué tan fuerte se sintió el terremoto 8.2° del jueves 7 con epicentro en Chiapas, no siempre tiene la misma respuesta. A veces las personas dicen que ni se levantaron del sillón, mientras que otros cuentan que uno de sus hijos salió huyendo despavorido apenas sintió sonar la alerta de sismo.

Porque es así, el sistema de alarmas del DF, que data de 1989, comenzó a sonar por sirenas en toda la ciudad y por medio de las radios desde 2014, cuando tuvieron tres temblores fuertes. En el caso del reciente terremoto en el sur del país y que dejó 96 muertos, la alarma comenzó a sonar dos minutos antes de que la tierra comenzará a moverse, una novedad para Chile.

¿El objetivo de esa alerta sonora? "Salvar vidas, porque una casa mal hecha, se va a caer", sostuvo a este medio Juan Manuel Espinosa Aranda, el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) de la capital mexicana justo cuando una de las más de mil réplicas del terremoto se comenzaba a registrar en los instrumentos.

Hay que recordar que en 1985 un terremoto 8.1° en Michoacán devastó Ciudad de México, dejando 10 mil muertos. Un año después se creó Cires con el fin de registrar y dar información pública y certera sobre los sismos gracias a un centenar de sensores cerca del Pacífico, pero también con la misión de prevenir que un próximo terremoto sea tan destructor como el del 85 para el DF.

La ciudad actualizó su norma de construcción antisísmica después de 1985 y es sectorizada según la zona del DF, pero no es una norma nacional. De este modo, aún hay construcciones antiguas o de adobe, especialmente en provincias más pobres, que podrían representar un peligro.

Espinosa contó que la alarma es parte de esa segunda misión y que comienza a sonar en la ciudad con los sismos sobre 5°, pero de forma sectorizada según la conformación del suelo de cada sector de la ciudad, pues como esta fue construida sobre un lago seco, tienen terrenos duros, intermedios y suaves, lo que explica que algunas personas percibieran el sismo con menor o mayor violencia. Cuando el sismo es de 7° hacia arriba, entonces la alarma es federal y alerta a otras ciudades importantes como Veracruz.

Solo debe haber una condición para que la alerta sea efectiva y es la misma que no la hace particularmente apta para Chile: la distancia.

Mientras más lejos el epicentro, más tiempo para detectarlo y para que suene la alerta. Es decir, si un sismo tuviera lugar en la misma ciudad o muy cerca, la alerta no sonaría antes, sino durante el temblor. El problema para Chile es su angostura, pues los posibles lugares de epicentros recorren toda la costa y toda la cordillera, es decir el país completo, por lo que no alcanzaría la distancia para alertar nada con anticipación. De este modo el modelo hecho para Ciudad de México no sería el ideal para Chile.

En el caso del terremoto de Chiapas, el epicentro estuvo a 750 kilómetros del DF, mientras que la parte más ancha de Chile es de 468 kilómetros.

La primera onda del movimiento (esa que las personas perciben antes de que empiece a temblar), alertó a la estación de Oaxaca, la ciudad más cercana, donde ya se calculó que el temblor sería sobre 7,° por lo que sonaron las alertas a nivel federal. En Oaxaca la alarma sonó entre 20 y 30 segundos antes de que la tierra se comenzara a mover. Debido a la distancia, el terremoto generó una aceleración de la gravedad (tiempo en que demoran los objetos en caer) del 6% en Ciudad de México, pero otro 7.2° alcanzó el 8% de aceleración debido a que fue a sólo 300 kilómetros y por lo tanto produjo más impacto. La alerta comenzó a sonar 60 segundos antes, “entonces es un tema complejo. Que no se cree la idea de un triunfo, de que nada nos va a afectar. Estamos expuestos. El daño de un depende de qué tan lejos ocurre el sismo”, dijo Espinosa asegurando que es falaz decir que la ciudad resiste un terremoto de cierta cantidad de grados pues influyen otro factores.

Justamente debido a la geografía de México, el lugar donde se generan los temblores está en la costa Pacífico, donde se juntan las placa de cocos y la placa del Caribe. Esto permite a Ciudad de México tener la distancia suficiente para advertir los movimientos con algo de tiempo.

Por lo demás, el gran terremoto que esperan en México no fue este, sino otro más al norte, en Guerrero, donde hay un silencio sísmico de más de 100 años. Cuando ocurra, en Ciudad de México la gente podrá evacuar a una zona segura un minuto antes del movimiento, cuando suenen la alarmas. No obstante en la zona ocurre algo extraño: la placa está retrocediendo y luego deslizándose repetidas veces, sin acumular energía para descargar, fenómeno que investigadores japoneses llegaron a ver esta semana.

Si bien con el terremoto de Chiapas en el Cires pudieron demostrar que la alarma funciona y es útil, Espinosa aseguró que es difícil crear consciencia del peligro de un terremoto, pese a que año a año se hace un simulacro nacional (el 19 de septiembre, para el aniversario del terremoto del 85) y que los niños también se preparan en los colegios: “Es muy complicado que la gente se interese por un peligro tan poco frecuente, tienen otra realidad. Lo que hemos tenido la posibilidad de desarrollar es necesario, interesante, es un reto, pero no podemos exponerlo como ‘El’ peligro, porque la gente se burla, pues tenemos peligro de todos los días, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer evidente que el sistema funciona, es el momento que hay que dar un paso adelante, pero sin atropellar”.