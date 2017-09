Mataron a miembro de la producción de "Narcos" cuando buscaba locaciones en México

Un asistente de producción de la serie "Narcos", de la plataforma Netflix, fue asesinado por desconocidos en el Estado de México, en el centro del paí­s, mientras buscaba lugares para el rodaje.

El cuerpo de Carlos Muñoz Portal, mexicano y de 37 años, fue encontrado hoy con varios impactos de bala dentro de un automóvil en un camino en la comunidad de San Bartolo Actopan, unos 65 kilómetros al noreste de la Ciudad de México.

Según el diario "El País", un portavoz de la fiscalía del estado indicó que los hechos que llevaron a la muerte de Muñoz todaví­a no son claros. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades del Estado de México. El Instituto Mexicano de Cinematografí­a (Imcine) lamentó el fallecimiento de Muñoz, quien "se desempeñó como gerente de locaciones para películas nacionales e internacionales" como "La leyenda del Zorro" (2005), "Apocalypto" (2006) y el film de James Bond "Spectre" (2015). "Tambien colaboró en la misma profesión para las series 'Mozart in the Jungle' y 'Narcos'", indicó en un comunicado en el que manifestó sus condolencias a la familia y amigos de Muñoz.