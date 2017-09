[VIDEO] Este perro celebró de una manera adorable su cumpleaños número 4

Zeus es un pastor alemán que tiene con su propia cuenta de Instagram, donde sus dueños comparten algunos de los mejores momentos junto al animal.

Entre ellos, la celebración de su cumpleaños número 4, que tuvo, cómo no, torta con cuatro velas, a Zeus con un gorro cumpleañero y sus “padres” cantándole el cumpleaños feliz.

Después de soplar las velas, Zeus pudo disfrutar por completo de su pastel.

He just wants his birthday cake ?? pic.twitter.com/kyeZSdfYO6