Esta es la lista de ganadores de los premios Emmy en las categorías principales

Anoche se celebró la 69 edición de los Emmy e igualó la peor audiencia de su historia, con registros de 11,38 millones de espectadores, similares a los obtenidos el año pasado.

Según los datos facilitados hoy por la consultora Nielsen, la tendencia a la baja de los últimos años se mantiene, pues la audiencia de 2016 fue 5 % más baja que la de 2015.

En la gala, presentada por Stephen Colbert y marcada por las críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, se impuso "The Handmaid's Tale" como mejor serie dramática del año, mientras que "Veep" se llevó el título de mejor serie de comedia por tercer año consecutivo.

"The Handmaid's Tale" se adjudicó cinco trofeos, mismo número que la miniserie de HBO "Big Little Lies".

El programa de humor "Saturday Night Live" se alzó con nueve trofeos, incluidos los de sus discípulos Alec Baldwin, por su imitación del presidente Trump, y Kate McKinnon, por su imitación de la exaspirante a la Casa Blanca Hillary Clinton.

Esta es la lista de ganadores de los premios Emmy, que se entregaron en Los Ángeles en las categorías principales.

1. Serie de comedia: "Veep".

2. Serie de drama: "The Handmaid's Tale".

3. Actor, serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us".

4. Actor de reparto, serie de drama: John Lithgow, "The Crown".

5. Actriz, serie de drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale".

6. Actriz de reparto, serie de drama: Ann Dowd, "The Handmaid's Tale".

7. Actor, serie de comedia: Donald Glover, "Atlanta".

8. Actor de reparto, serie de comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live".

9. Actriz, serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".

10. Actriz de reparto, serie de comedia: Kate McKinnon, "Saturday Night Live".

11. Serie limitada: "Big Little Lies".

12. Actor, serie limitada o película hecha para TV: Riz Ahmed, "The Night Of".

13. Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".

14. Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Nicole Kidman, "Big Little Lies".

15. Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Laura Dern, "Big Little Lies".

16. Película hecha para TV: "Black Mirror".

17. Programa de variedades y comedia: "Saturday Night Live".

18. Reality de competencia: "The Voice".