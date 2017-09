Seis mujeres fueron a una boda con el mismo vestido y no eran damas de honor

Encontrarse con una persona vestida igual que tú y más encima en un matrimonio, es uno de los momentos más incómodos que deben existir en el ámbito de la vida social. Pero encontrarse con cinco iguales ya es el colmo.

Pero es real. Le pasó a seis personas en una boda en Sidney, Australia y se hizo viral cuando una de ellas, Debbie Speranza, posteó la foto de todas ellas en el Facebook de la tienda Forever New.

"Deberían poner a funcionar un registro de bodas para que sus clientas puedan saber si otra invitada ya compró uno de sus vestidos para el mismo evento. No, no somos las damas de honor, sólo invitadas. Creo que me merezco un descuento por toda esta publicidad", posteó.

Y claro, el vestido estaba en la sección "Invitadas de boda", de la web de la tienda.

¿Su valor? $ 99.816.

Consultada por The Telegraph , contó que ella conocía sólo a una invitada. Tres eran por parte de novia y las otras tres por parte del novio.