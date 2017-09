Luis Fonsi compartió efectos de huracanes en uno de los escenarios de "Despacito"

El cantante portorriqueño Luis Fonsi, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de las consecuencias que tuvieron los huracanes que azotaron al caribe, en una de las locaciones del video del tema "Despacito", éxito que grabó junto a Daddy Yankee.

"Esto me rompe el corazón en pedazos" escribió Fonsi, quien extrajo directamente desde el video un pantallazo, el que ejemplificó con el retrato actual, tras el paso del huracán.

"Nos vemos pronto Puerto Rico. We got your back. Nos vamos a levantar", escribió el cantante.