Experto en serpientes transmitió su suicidio tras dejarse morder por una mamba negra luego de su quiebre matrimonial

17:58 El ruso Arslan Valeev transmitió su agonía, la que estuvo llena de referencias a su ex esposa quien lo dejó después de que él le dio una golpiza acusándola de engañarlo.

De acuerdo con información del diario inglés Metro, un experto en serpientes ruso se suicidó, permitiendo que una Mamba Negra, le diera una mordida. El motivo fue el fin de su relación, el que se produjo tras darle una golpiza a su ex esposa a quien acusó de engañarlo y, que lo abandonó luego del episodio.

, el protagonista de la historia, además, filmó el momento y lo transmitió vía Facebook Live.

Según la publicación, el hombre se levantó de la pantalla y gritó luego de la mordida de la serpiente, para regresar a la transmisión, donde comenzó a deteriorarse rápidamente. "Si debo morir, moriré", dijo.

"Me quedaré algún momento con ustedes. En mi teléfono hay un mensaje para Kathya (su ex esposa)" dijo previo a que su respiración comenzó a agitarse, y sus ojos a contornearse.

"¿Bello no? Adiós a todos. No pensé que esto iba a pasarme a mí", dijo Valeev, antes de recitar anrte la pantalla el número de su ex esposa. "Si alguien se anima a llamarla, si ella tuviera tiempo para mí y verme, sería feliz" continuó.

"De hecho estoy muriendo. Sería agradable ver a Katya, estoy temblando", dijo en el video.

De acuerdo con el medio, un espectador del video llamó a una ambulancia, la que llegó a su casa, pero el equipo de rescate no pudo hacer nada por él.

El momento del deceso no fue transmitido en vivo, pues tras mostrar sus manos paralizadas, el hombre se levantó y no regresó.