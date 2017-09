[VIDEO] Parlamentarios de Uganda se enfrentaron en violenta pelea por la reelección del presidente

Una verdadera batalla campal se vivió en el Parlamento de Uganda donde oposición y Gobierno se enfrentaron violentamente por la nueva reelección del presidente Yoweri Museveni que está en el poder desde 1986. La Constitución del país africano no contempla un límite en ser reelecto, pero sí encasilla la edad del mandatario que no puede superar los 75 años, edad que pasaría el ex guerrillero si resulta electo, ya que tiene 73.

En el enfrentamiento los diputados se golpearon e incluso se arrojaron sillas para agredirse, por lo que intervino el Ejército. 25 opositores fueron expulsados y dos fueron detenidos.

Museveni se ha eternizado en el poder donde recién en 2013 permitió la existencia de que otro partido compita contra él, puesto que siempre se presentó a elecciones solo y perseguía a los líderes opositores que buscaban una apertura democrática de Uganda.