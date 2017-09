Una italiana se casó consigo misma

Una italiana de 40 años se casó consigo misma, en lo que es una nueva tendencia llamada "sologamia".

La entrenadora de un gimnasio en Lissone invitó a 70 familiares y amigos para una boda tradicional: llevó un vestido blanco adornado de brillantes Swarovski y velo de tul; caminó del brazo de su hermano mientras sonaba la marcha nupcial; compró una torta de tres pisos y también arrojó el ramo de flores. El único detalle era la ausencia de un novio.

La mujer dijo que la idea se le ocurrió hace dos años, después que terminara una relación de 12. "Le dije a mi familia y amigos que si al cumplir los 40 años no había encontrado a mi alma gemela, me casaría sola, conmigo misma. Se puedo vivir una fábula también sin un príncipe azul. Si en el futuro encuentro un hombre con el que proyectar una vida en común, estaré contenta, pero mi felicidad no dependerá de él", confesó.