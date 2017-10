Donald Trump le dijo a su secretario de Estado que "haremos lo se tiene que hacer" con Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que su secretario de Estado, Rex Tillerson, "pierde el tiempo tratando" de negociar con Corea del Norte y señaló que EE.UU. hará "lo que se tiene que hacer", sin ofrecer más detalles.

"Le he dicho a nuestro maravilloso secretario de Estado, Rex Tillerson, que pierde el tiempo tratando de negociar con el Pequeño Hombre Cohete", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...