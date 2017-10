[VIDEO] Marilyn Manson fue hospitalizado tras sufrir un accidente en pleno concierto

El cantante estadounidense Marilyn Manson resultó herido la noche del sábado en un concierto que celebraba en Nueva York, donde le cayó encima un decorado al que se estaba subiendo, informaron hoy medios locales.

La estrella del género "metal", de 48 años, estaba escalando un andamiaje situado el escenario del Hammerstein Ballroom de la Gran Manzana cuando la estructura se soltó y le cayó encima, según se observa en vídeos colgados por sus seguidores en las redes sociales.

@marilynmanson fucked himself up bad! Show was cancelled. pic.twitter.com/dAUOtR4dH5