[VIDEOS] Rajoy: "Hoy no ha habido un referéndum en Cataluña"

Rajoy: "Hoy no ha habido un referéndum en Cataluña" El presidente del gobierno español agradeció a jueces, fiscales, policía y Guardia Nacional el haber hecho su trabajo, pese a que se reportan 844 heridos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy que la votación llevada a cabo en Cataluña haya sido "un referéndum de autodeterminación" y pidió a las autoridades catalanas "que no se empecinen en su error".



Además, aseguró el trabajo de la policía y Guardia Civil en medio de un balance de 844 personas heridas en refriegas con los entes uniformados.



"Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña, hoy todos los españoles hemos constatado que el estado de derecho mantiene su fortaleza, que reaciona ante quienes lo quieren subvertir y que lo hace con eficacia y serenidad", dijo en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. "El referéndum que pretendía liquidar la Constitución e independizar a una parte del paí­s simplemente no ha existido", añadió, destacando que se evitó "con el respeto a la ley" y "con la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado", a las que agradeció "no mirar hacia otro lado".



Tras una jornada tensa en la región del noreste de España, en la que se produjeron enfrentamientos entre la Policí­a y los secesionistas catalanes que querí­an votar y que dejó más de 800 heridos, Rajoy aseguró que "los responsables" de los hechos "son quienes han promovido la violación de la legalidad y ruptura de la convivencia".



"Quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligació", justificó el líder conservador. En ese sentido, acusó al Gobierno catalán de Carles Puigdemont -sin citarlo expresamente- de "intentar hurtar la voz de los que piensan de forma distinta" y de vulnerar "derechos fundamentales". "Pretender que las arbitrariedades y abusos a los que hemos asistido hoy pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia de la democracia", señaló. "Hemos visto comportamientos que repugnan a cualquier democracia y nunca se deben repetir: utilización de niños y acoso a jueces y periodistas", agregó.



Rajoy agradeció el apoyo de la comunidad internacional y de la Unión Europea (UE) -pese a que algunos lí­deres internacionales criticaron las acciones policiales en Cataluña- y aseguró que está abierto a dialogar sobre la situación en la región, siempre que sea "dentro de la ley y de la democracia".



"Han tenido muchas oportunidades para abandonar su empeño ilegal, no han querido (...) Esperemos que lo hagan ahora y que no se empecinen en el error", dijo. El presidente del Gobierno convocó además a las fuerzas con representación parlamentaria en España y pidió comparecer en el Congreso de los Diputados para afrontar el problema catalán.



A continuación, el líder de los socialistas del PSOE y jefe de la oposición, Pedro Sánchez, criticó en otra comparecencia la falta de negociación entre Rajoy y Puigdemont y lamentó "un fracaso de dos políticas que termina de la peor manera posible". Los disturbios de la jornada abren "un escenario enormemente triste para la democracia y la imagen exterior de España (...)y lo más grave: para nuestra convivencia", sostuvo. Sánchez rechazó la actuación policial, deseó la recuperación de los heridos y adelantó que exigirá responsabilidades polí­ticas a quien la ordenó. Pero añadió: "Es el momento de la razón, es el momento del sentido común, que ha estado ausente los últimos años".



