Autoridades de Cuba y puerto de EE.UU. firmaron un pacto para promover negocios

La Administración Marítima de Cuba y la Autoridad Portuaria de Cleveland (Ohio, Estados Unidos) suscribieron hoy un memorando de entendimiento con el fin de promover las oportunidades de negocios entre los dos países.

El presidente del Consejo de Administración del puerto de Cleveland, Darrell McNail, dijo que el acuerdo permitirá a la ciudad y a Ohio "facilitar el comercio y los servicios" con Cuba tras la ceremonia en que firmó el memorando con el director general de la Administración Marítima de la isla, Joaquín Prado.

Se trata del noveno acuerdo de transporte marítimo suscrito por Cuba y EE.UU., que llega en un momento de tensiones entre los dos países después de la reciente decisión de Washington de retirar el 60 % de sus diplomáticos de la isla y la expulsión de 15 representantes de la legación cubana en el país norteño.

Esas actuaciones fueron la respuesta de EE.UU. a los supuestos "ataques" sufridos por más de 20 diplomáticos de ese país en Cuba, unos incidentes que aún son objeto de investigación y en los que el Gobierno cubano rechaza haber tenido papel alguno.

McNail reconoció en declaraciones a periodistas tras la firma del documento que "hay desafíos en el desarrollo y las posibilidades de comercio entre Ohio y Cuba", pero aseguró que los negocios entre las dos partes "seguirán".

"Antes de llegar aquí (a La Habana) escuchamos las noticias. No somos políticos, nuestra función no es tratar de interpretar lo que está queriendo decir el gobierno, pero entendemos que las relaciones comerciales (con Cuba) se desarrollarán. Si no es hoy, será mañana", señaló.

"Hay políticas y políticos en Washington que pueden parar este tipo de negocios, pero ya está hecho", apuntó.

Pactos similares se habían concertado antes entre las autoridades marítimas y portuarias de Cuba con las de Virginia, Nueva Orleans, Lake Charles, Luisiana del Sur, Alabama, Puerto del Golfo, Pascagoula y Houston.

Este es además el segundo acuerdo de su tipo tras el cambio de política hacia la isla declarado el 16 de junio pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la firma de una orden ejecutiva que marca un retroceso en el acercamiento bilateral logrado con la administración de su antecesor, Barack Obama.

El documento de trabajo suscrito este viernes también comprende el intercambio de estudios e información para mejorar y aumentar los niveles de servicios a los buques, según una nota del Ministerio de Transporte cubano entregada a la prensa.

La delegación estadounidense, integrada también por el titular del puerto de Cleveland, Chris Ronayne, se reunió también con funcionarios del Ministerio cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y expresó su interés por "fortalecer los vínculos económico-comerciales" con la isla, en particular, en el sector marítimo-portuario.

Por su parte, el directivo de la administración marítima cubana, Joaquín Prado, resaltó que la isla y los puertos de EE.UU. tienen "intereses comunes en el desarrollo marítimo" y dijo estar seguro de que "más temprano que tarde esto lo estaremos desarrollando".

"Cuba tiene una posición privilegiada, cerca de nuestras costas pasan todas las rutas marítimas de norte, sur, este y oeste, de todo el transporte marítimo y por tanto es conveniente y razonable para ellos y para nosotros", subrayó.