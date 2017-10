Richard H. Thaler ganó el Nobel de Economía por sus estudios de economía conductual

El estadounidense Richard H. Thaler, de la Universidad de Chicago, fue galardonado hoy con el premio Nobel de Economía por sus estudios de la economía conductual, anunció la Real Academia Sueca de las Ciencias.

JOIN US IN CONGRATULATING RICHARD H. THALER!

Just awarded the Prize in Economic Sciences "for his contributions to behavioural economics”. pic.twitter.com/jUaobO6cA9