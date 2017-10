Un piloto muestra lo que los pasajeros no pueden ver

Un piloto reveló lo que los pasajeros no pueden ver durante un vuelo.

Sandeep Varma, de Qatar Airways, publicó en su cuenta de Twitter una grabación hecha desde la cabina de mando de un avión, mientras aterrizaba en el aeropuerto de Queenstown en Nueva Zelanda. "Esto es lo que ve el piloto, y lo que no ven los pasajeros", escribió.

En las imágenes se ve la espectacular panorámica de las nubes, que son atravesadas para dar paso a un paisaje montañoso y que termina con el aterrizaje en la pista del aeropuerto.

El video se volvió viral, y él aclaró que no es el autor del video, sino que solo lo compartió.

"El crédito de dicha grabación corresponde a MADA777", que es un canal de YouTube, publicado el 7 de septiembre.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG