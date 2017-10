13:13 La china, de 21 años, podía pasar ocho horas sin levantarse del sillón jugando "King of Glory".

Una joven china perdió la visión de un ojo por jugar casi todo el día con el celular.

La afectada, de 21 años, contó que podía pasar ocho horas sin levantarse del sillón jugando "King of Glory", que tiene más de 200 millones de seguidores y que ha sido calificado de "veneno" por su naturaleza adictiva.

"En los días en que no tengo trabajo, suelo levantarme a las 6:00, desayunar y jugar hasta las 16:00. Luego como algo, tomo una siesta y juego hasta la una de la madrugada", dijo.

Un médico afirmó que esa condición no es común en personas jóvenes, sino que en mayores de edad, y aclaró que en este caso la afección se produjo por una "tensión ocular severa".

"A veces perdía la noción del tiempo. No comía, ni dormía cuando mis padres me lo pedían. Ahora me arrepiento", dijo la joven.