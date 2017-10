Rajoy pidió a líder catalán que aclare si declaró la independencia

El Gobierno español de Mariano Rajoy dio un ultimátum al Ejecutivo regional de Cataluña para que confirme "si ha declarado la independencia" antes de dar el paso inédito de intervenir la autonomía de la región.

El mandatario español anunció en una declaración institucional que su Ejecutivo decidió hoy "requerir formalmente al Gobierno de Cataluña para que aclare si ha activado o no la independencia, al margen de la confusión deliberada sobre su entrada en vigor". También puntualizó que este requerimiento "es necesario a la hora de activar el artículo 155 de la Constitución", un mecanismo que no se ha utilizado en 40 años de democracia española y que permite "adoptar las medidas necesarias" para impulsar a una región "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones.

El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunció el martes la independencia de la región y la suspendió de inmediato para pedir diálogo y mediación internacional a Madrid. Rajoy dijo hoy que la respuesta que el líder independentista dé al requerimiento de su Gobierno "marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días".

Tras reunirse en la noche del martes con el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, el jefe del Gobierno español convocó a sus ministros para decidir su reacción a la declaración de independencia "en diferido" anunciada por el Gobierno de Cataluña.

"Nosotros no hemos renunciado absolutamente a nada (...), hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo; no es un paso atrás ni una renuncia", dijo hoy en declaraciones a Catalunya RÃ el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull. "Si aplican el 155 quiere decir que no quieren dialogar y quedará claro que hemos de ser consecuentes con nuestros compromisos" advirtió Turull, en alusión a su plan de declarar la secesión.

El desafío independentista en Cataluña escaló las últimas semanas cuando Puigdemont mantuvo el referéndum soberanista del 1 de octubre pese a que el Tribunal Constitucional español lo había suspendido. El "sí" a la ruptura con España ganó con un 90%, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la consulta al verla ilegal.