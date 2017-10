Polémica en Colombia por fiesta que ofrece alcohol, drogas y sexo en una isla

Un atrevido paquete turístico es el que se está promocionando en Colombia, que invita a ser parte de un selecto grupo de 30 personas que vivorá un viaje en yate privado y donde se realizará una fiesta sexual que seguirá en una isla cercana a Cartagena de Indias.

Según la promoción de Good Girls Co, el evento será entre el 24 y 27 de noviembre y para entrar hay que depositar US$ 5 mil ($ 3 millones).

El secretario del Interior, Fernando Niño dijo que se está investigando el evento y que no se autorizará y que Migración, Policía Nacional, Distriseguridad y Secretaría del Interior no permitirán el ingreso de extranjeros al país con el fin de ir a esa fiesta que el primer día promete sexo en vivo donde cualquier cliente puede participar. El segundo día ofrecerán lo que llaman "30 minutos en el Paraíso", donde de 9 a.m. a 12 m. cada cliente tendrá a su disposición 16 mujeres por 30 minutos y el tercer y cuarto día es una fiesta en un yate de lujo para 100 personas.

“Este es un video obsceno que no obedece al turismo que queremos en la ciudad, que promovemos y que es el motor de desarrollo de la ciudad. Estos eventos dañan el buen nombre de los cartageneros, va en contra de las drogas y de las mujeres, no los vamos a tolerar en la ciudad, y después de una exhaustiva investigación sobre lo que sucede alrededor ya se tienen acciones puntuales para desarrollar en materia policiva”, dijo el alcalde Sergio Londoño.