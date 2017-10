Oposición venezolana y las elecciones: "El país ya habló"

Ayer Pasadas las 18:00 horas, Henrique Capriles dijo que ya tenía los resultados de los comicios de gobernadores pese a que no se entregaban las cifras oficiales. Llamó a tener "todos los ojos puestos en que nuestra voluntad sea respetada".

Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana, se refirió esta tarde al proceso eleccionario que se realizó durante hoy en su país. El gobernador saliente del estado de Miranda dijo tener los resultados de los comicios, pese a que aún había mesas donde había gente votando y no había resultados oficiales.

"Venezuela ya habló. Yo sé lo que pasó. Las cartas se echaron. Somos respetuosos de que debe haber un resultado oficial. Yo no voy a decir qué estados ganamos y cuáles son las proyecciones porque soy respetuoso. Quiero que el país tenga instituciones serias. No el relajo y no el bochinche", dijo en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Capriles dijo que "el pueblo venezolano ha dado una lección a quienes quieren quitarnos nuestra democracia, nuestros derechos" y pidió tener "todos los ojos puestos en que nuestra voluntad sea respetada".

El político opositor criticó que las autoridades venezolanas no hayan aparecido con frecuencia en los medios de comunicación durante la jornada "salvo el señor Maduro, que se levantó a la tarde y salió a decir dos estupideces, tres estupideces".

Respecto a la cantidad de gente que participó del proceso comentó que se siente "absolutamente satisfecho con la participación pese a todas las vagabunderías y a todos los obstáculos. Igualito la gente llegó al centro y votó".

Al finalizar su discursó emplazó al Consejo Nacional Eleccionario a entregar rápido los resultados, pues dijo temer que se estén preparando estrategias políticas y comunicacionales para presentar los resultados que él insistió en ya conocer: "Tenemos que prepararnos que nos den los resultados a la hora de que no debe ser, a pesar de que todos sabemos lo que pasó. Como saben lo que pasó juegan a enfriar".