Esta ingeniosa ilusión óptica está dando la vuelta al mundo

Imagina que vas a comprar pisos cerámicos a una tienda y te encuentras con esta entrada: un pasillo que tiene evidentes hendiduras. Lo lógico sería pasar por el costado, como lo viene haciendo la gente desde hace un año cuando a los dueños de Casa Cerámica , en Manchester, Inglaterra, se les ocurrió poner este original recibidor.

Sin embargo, no existe ningún declive: se trata de la creación de los dueños de la tienda y que ha dado la vuelta al mundo.

Se trata sólo de una nueva disposición y corte de los azulejos, que es lo que genera la ilusión óptica

Correct, here is the view back the other way @casaceramicapic.twitter.com/c6LaVIw1sW