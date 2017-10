Justicia argentina cree que cuerpo hallado en el río es de Santiago Maldonado

Los investigadores consideran que un cadáver hallado en un río de la Patagonia sería el del joven Santiago Maldonado, cuya desaparición hace más de 70 días durante un operativo de las fuerzas de seguridad mantuvo en vilo a la opinión pública y generó masivas manifestaciones de repudio en Argentina.

Un investigador de la causa, que pidió no ser identificado porque no está habilitado para dar detalles del caso, dijo el miércoles a The Associated Press que hay "elementos" suficientes para sospechar que el cuerpo hallado la víspera durante un rastrillaje realizado por buzos de la Prefectura Naval -la policía guardacostas- pertenece a Maldonado.

El juez federal Gustavo Lleral dijo a periodistas que el hallazgo se logró tras una "ardua tarea" de "rastrillaje en el río Chubut y sus márgenes" del que participó personal especializado que empleó perros de buceo. "No les puedo dar más datos por respeto a la familia", agregó.

La justicia investiga si el joven artesano fue víctima de una desaparición forzada a manos de la Gendarmería -la policía de fronteras- el 1 de agosto durante el desalojo de miembros de una comunidad mapuche que cortaban una ruta en la provincia de Chubut, unos 1.800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Los indígenas reclamaban como propias vastas extensiones de tierra que son propiedad de la compañía italiana Benetton.

La fiscalía a cargo señaló que el cadáver fue encontrado "aproximadamente 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1 de agosto" con la comunidad Cushamen.

Según los mapuches Maldonado, que había participado en el corte de la ruta en solidaridad con su causa, fue golpeado y apresado por los gendarmes que llevaron adelante el procedimiento. La fuerza nunca confirmó esa detención.

Se evalúa si el cadáver será trasladado a Buenos Aires para su identificación.

La familia de Maldonado, que culpa a la Gendarmería de su desaparición, pidió que "se respete el difícil momento" por el que atraviesa y cuestionó que el hallazgo se haya producido "en un zona del río que ya había sido rastrillada en tres oportunidades".

La vocera de la comunidad Cushamen, Soraya Maicoño, dijo a Radio Rivadavia que el cadáver "fue plantado" y que "hace dos, tres días no estaba ahí, decididamente".

Maicoño agregó que "el cuerpo se hubiera visto porque es un lugar bastante transitado, porque se va a buscar agua continuamente".

Organismos de derechos humanos convocaron a una marcha para las próximas horas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

La desaparición de Maldonado generó masivas protestas en demanda de su aparición y dirigentes humanitarios acusaron al gobierno del presidente Mauricio Macri de haber ocultado el paradero del joven.

La búsqueda sin resultados de Maldonado le costó el cargo al juez que estuvo a cargo de la investigación antes de que Lleral se pusiera al frente de la misma.