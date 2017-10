¿Correcto o incorrecto? Respuesta de un niño a un problema matemático en España generó amplio debate

Un ejercicio realizado por un niño de 7 años, generó una polémica en la que incluso ha intervenido la Real Academia de la Lengua (RAE), debido al enunciado del problema, informó el diario El País.

“Escribe con cifra los siguientes números”, dice el encabezado del problema, al que el niño dio respuesta, efectivamente escribiendo en cifra, el siguiente número del planteado por el ejercicio.

El profesor, dio por incorrecta la respuesta, que el padre del menor compartió en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron el criterio que utilizó el niño a la hora de responder.

La RAE, luego de ser citada en el debate que se generó en internet, respaldó la posición del profesor, al indicar que “tal como está redactado el ejercicio, la interpretación natural es que se escriban en cifra los números que se citan a continuación”, interpretando "siguientes" como "a continuación".

De todas formas, el debate también se centró en si acaso es un tema de edad, entender el ejercicio tal como lo entendió el estudiante en cuestión. Ello, pues una madre, en medio de la conversación por redes sociales, compartió un ejercicio de su hija, interpretado en la misma forma.

por eso mismo… la pregunta no está bien planteada, o no está planteada para niños de siete años, maravillosos, que piensan 'Out The Box'