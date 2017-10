Llega a Buenos Aires cuerpo hallado en río y que podría ser de Santiago Maldonado

El avión que traslada el cuerpo hallado el pasado martes en un río del sur de Argentina, cerca de donde tuvo lugar una protesta indígena el pasado 1 de agosto en la que fue visto por última vez el joven Santiago Maldonado, aterrizó hoy en Buenos Aires, donde se le realizará la autopsia.

La aeronave del Ministerio de Salud argentino llegó hacia las 09.15 hora local al Aeroparque Jorge Newbery con Gustavo Lleral, el juez que investiga la desaparición de Maldonado, y Alejandro Incháurregui, el perito de la familia del artesano de 28 años, a bordo.

Según informó la agencia estatal Télam, casi una hora después del aterrizaje y en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el que participaron autoridades de la Policía Federal y de la ciudad, así como del cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense, donde se le realizará la autopsia y las pruebas de ADN.

El avión llegó desde la sureña localidad de Esquel, en la provincia argentina de Chubut, donde el pasado 1 de agosto se le perdió el rastro a Maldonado mientras participaba en una manifestación de una comunidad mapuche que fue reprimida por la Gendarmería, cuerpo policial dependiente del Ministerio de Seguridad.

El cadáver fue encontrado este martes al mediodía, flotando a unos metros de la orilla del río Chubut, muy cerca del epicentro de la protesta.

Inchaurregui confirmó que la ropa que tenía el cuerpo coincidía con la que supuestamente usaba el joven al momento de ser visto con vida por última vez y que dentro de la ropa se halló un documento con su nombre.

Sin embargo, el perito insistió en que estos elementos no son suficientes para identificar al cuerpo como perteneciente a Santiago Maldonado.

La familia del joven brindó anoche una rueda de prensa en Esquel en la que hizo hincapié en que el cadáver aún no ha sido identificado, e insistió en que esperará los resultados de la autopsia antes de hacer valoraciones.

"No voy a decir si es Santiago o no lo es porque no lo puedo identificar", dijo Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago.

Por su parte, la abogada de la familia, Verónica Heredia, apuntó que el cadáver fue encontrado en un sitio del río donde ya se habían hecho otros tres rastreos, el último de ellos el 19 de septiembre, con resultado negativo.