Estado Islámico amenazó a Messi y al Mundial de Rusia

El jugador argentino Lionel Messi fue el blanco de una nueva amenaza del Estado Islámico, quien advirtió de supuestos atentados para el Mundial de Rusia que se realizará el próximo año.

Un sitio vinculado al grupo yihadista usó la imagen del mediocampista del FC Barcelona para entregar el mensaje. En el póster, el astro aparece con el ojo derecho ensangrentado, detrás de una reja y vestido de presidiario.

Según lo publicado por La Nación , el entorno del trasandino no le dio importancia al tema. Messi aún se encuentra en Londres, ciudad donde presenció la entrega de los premios "The Best" de la FIFA.

El grupo terrorista rechaza la realización del Mundial y lo ha usado para entregar sus constantes amenazas contra occidente. Estas acciones ha llevado al gobierno ruso a establecer un estricto régimen de seguridad para el evento, el que incluye la inscripción de los hinchas y controles extremos por parte de la policía.