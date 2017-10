[VIDEO] Periodista que aceptó hacer el desafío de la “papa picante” tuvo un lamentable desenlace

Un nuevo desafío mundial está ascendiendo a lo largo del mundo, el que consiste en comer una papa con la pimienta más picante del mundo, la “Paqui Chip”. En un panel de noticias del Canal 2 de Colorado, Estados Unidos, aceptaron probarla, pero la periodista Natalie Tysdal no pudo con la “papa picante” y terminó escupiéndola y descompensada en vivo.

Los seis miembros de la mesa de conversación abrieron el paquete al mismo tiempo y comieron una de las papas fritas del envase. Al instante casi todos comenzaron a toser, pero Tysdal, única mujer del panel, se llevó la peor parte donde evidentemente sobrepasada por el desafío, bebió café para aliviar su sufrimiento y mantener la compostura, pero el sufrimiento fue más allá del previsto por lo que, en vivo, tuvo que escupir el picante snack.

En ese instante fueron a una pausa para que la profesional se recompusiera que, mediante su página de Facebook explicó lo que le sucedió con el reto: "No podía respirar y sentía como un fuego que me salía de la boca, de la nariz y de los oídos. Tomé una botella de agua, un vaso de leche, un cucharón de miel y tres mentas, pero seguía sintiendo el fuego. Una hora después, tenía escalofríos y un fuerte dolor de cabeza. Tres horas más tarde, sentía como si me hubieran dado una paliza en un callejón oscuro", señaló, según recogió Infobae.