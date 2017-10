Ikea pidió perdón por polémico anuncio donde se burla de las solteras

La filial en China de la empresa sueca de mobiliario Ikea tuvo que disculparse por un polémico anuncio televisivo en el que se burla de las mujeres solteras y que causó una fuerte indignación en las redes sociales del país.

En el anuncio, de solo 29 segundos, aparece un matrimonio con su hija cenando y la madre le dice enfadada: "No me llames más mamá si no puedes traer un novio a casa".

La hija responde con una mueca triste y, tras sonar el timbre de la puerta, esta se transforma en una sonrisa ya que al abrir aparece un joven con flores, su novio.

El ambiente cambia por completo y de repente los muebles de Ikea aparecen en toda la sala y la cena congelada pronto se convierte en un manjar para recibir al novio.

Fue publicado en la plataforma china Sina Weibo, similar a Twitter, y en unas pocas horas el anuncio tuvo más de 21 millones de visitas aunque al público no le cayó en gracia.

Las redes sociales se incendiaron con usuarios enfadados por algo que consideraron "totalmente inapropiado" y un estigma para aquellos que eligen la soledad como forma de vida, especialmente para las mujeres.

Ante el revuelo, la compañía retiró el anuncio y publicó en Weibo un comunicado en el que se disculpó "sinceramente" por "dar una percepción equivocada".

Según contó al diario oficial Global Times la portavoz de Ikea China, Xu Lide, la compañía se había puesto en contacto con todas las plataformas en las que está publicado el anuncio y les había pedido que lo eliminaran.

Xu aseguró que Ikea fomenta muchos estilos de vida diferentes y enfatizó que "la igualdad de género es una parte fundamental de la cultura y los valores" de la compañía sueca.

El no estar casado en China ha sido visto tradicionalmente como una anormalidad y un estigma (aún más para las mujeres) aunque esta concepción está cambiando poco a poco, especialmente en las grandes ciudades.

Según datos del Ministerio de Asuntos Civiles, los solteros en el país pasaron de ser el 6 % de la población en el año 1990 al 15 % en el 2016, unos 200 millones de personas.