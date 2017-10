Oposición venezolana no irá a las elecciones municipales y se plantea elegir un líder único

23:17 Los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijeron que no estar+an en le proceso ya que en el país hay "un Gobierno que decide quién puede y quién no puede ganar".

Los principales partidos de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron hoy que no se presentarán a las elecciones municipales convocadas para diciembre, mientras algunos de sus dirigentes pidieron elegir un líder único para poner fin a la división de la coalición.

Acción Democrática (AD), del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup; Primero Justicia (PJ), del actual presidente de la Cámara, Julio Borges, y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, hicieron pública este lunes su decisión de no presentarse.

El diputado de PJ Tomás Guanipa explicó que su formación no acudirá esta vez a las urnas al haber en el país "un Gobierno que decide quién puede y quién no puede ganar", al que acusó no reconocer "la voluntad popular".

Guanipa se refería a las más recientes elecciones celebradas en el país, las regionales del 15 de octubre, en los que sí participó el grueso de la oposición.

Entonces, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 18 de las 23 gobernaciones, según resultados oficiales que la MUD tildó de fraudulentos.

"Así como la vida se ha ido degradando en Venezuela (...), también las elecciones se han ido degradando", afirmó su compañero de filas Julio Borges.

En términos parecidos se expresó el vicepresidente del Parlamento y diputado de VP Freddy Guevara. "No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo, y responsablemente instamos a los demás partidos de la Unidad (MUD) a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado".

"Ratificamos que en esta oportunidad y en estas condiciones no vamos a participar", dijo por su parte el secretario general de AD, Henry Ramos Allup.

Estos tres partidos reafirmaron su apuesta por la "vía electoral" para acabar con lo que llaman "la dictadura" del presidente Nicolás Maduro, y se comprometieron a intentar cambiar un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que recriminan su sumisión al oficialismo, para afrontar con garantías las presidenciales previstas para 2018.

Mientras tanto, diferentes sectores de la MUD se pronunciaron hoy a favor de elegir un líder único que ponga fin a las divisiones de la coalición y le dé un nuevo impulso tras varios días de fuego cruzado entre algunos de sus dirigentes.

Desde partidos como PJ y VP se criticó duramente a AD al aceptar cuatro de los cinco gobernadores electos de la oposición -los cuatro de la formación de Ramos Allup- juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, la condición previa que les había impuesto Maduro para poder asumir su cargo.

La oposición no reconoce la legitimidad de este suprapoder instaurado por el oficialismo y sus candidatos habían prometido que no se subordinaría ante él.

Para superar esta fractura -y la que se produjo con otros partidos de la MUD contrarios a participar en las regionales-, la formación opositora La Causa R propuso este lunes concentrar los esfuerzos en organizar unas primarias de las que surja el candidato que se enfrente al chavismo en las presidenciales.

En un comunicado, VP apoyó la postura de La Causa R de convocar primarias "no sólo para resolver la necesidad de una inminente candidatura presidencial, sino para escoger transparentemente un líder legitimado por todos los venezolanos que adversamos al régimen".

Según VP, la creación de un liderazgo fuerte, del que en estos momentos carece la coalición opositora, serviría para "conducir efectivamente la presión internacional, la presión popular de calle, la lucha ante el CNE y contra todos los tentáculos de la dictadura" y "lograr elecciones presidenciales libres".

La pertinencia de un debate sobre las primarias ha sido reivindicada desde PJ.

Algunos de los candidatos potenciales a liderar la MUD no tienen opciones de aspirar a la presidencia al estar privados de libertad -como es el caso de Leopoldo López o del alcalde caraqueño Antonio Ledezma- o inhabilitados para ejercer cargos públicos -situación en la que se encuentra Henrique Capriles-.