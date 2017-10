Puigdemont no aclaró su futuro y dijo que no busca asilo político

10:41 “Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando” dijo el ex presidente catalán, quien además agregó que acepta las elecciones del 21 de diciembre y sus resultados, y preguntó al Gobierno central si también aceptará los “resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas”, en caso de que ese fuera el resultado.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no aclaró hoy en una comparecencia ante la prensa en Bruselas cuál será su futuro inmediato, pero precisó que no busca asilo político y que regresaría a España si obtuviera “garantías” de un “juicio justo”.

“Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada”, dijo Puigdemont, quien agregó que no sabe cuánto tiempo pasará en Bélgica, ya que “depende de las circunstancias”.

El político catalán, cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, está imputado en España por rebelión, sedición, malversación y otros delitos, junto a todos los integrantes del destituido Gobierno catalán.

Puigdemont, que llegó a Bruselas ayer, lunes, denunció la “politización de la Justicia” española, aseguró que hay “ausencia de imparcialidad” y dijo que regresará a España “rápidamente” si obtiene “garantías” de un proceso justo en los tribunales.

“Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente”, dijo el expresidente.

Agregó que se siente “más tranquilo” y con mayor seguridad en Bruselas que en territorio español, y subrayó que tanto él como los cinco exconsejeros que le acompañan en su viaje pueden “garantizar una parte de sus derechos y cumplir con sus obligaciones”.

En la misma comparecencia, en la que no se le permitió hacer preguntas a la prensa española no catalana, Puigdemont añadió que no está en Bélgica como país, sino que está Bruselas como “capital” de la Unión Europea.

“Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando”, dijo en una comparecencia en la que se expresó en español, francés, inglés y catalán.

El político del PDeCat destacó que el Gobierno catalán en los últimos días ha decidido dar prioridad a la “seguridad, la prudencia y la moderación” ante la “ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña”.

Agregó que acepta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y preguntó al Gobierno central si también aceptará los “resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas”, en caso de que ese fuera el resultado electoral.

“Vamos a defender la idea de la demanda política y del proyecto” a partir “de una posición política y no jurídica”, añadió Puigdemont, quien insistió en que su intención no es “escapar de la justicia” porque su responsabilidad es “política”.