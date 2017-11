Archivo personal de Osama bin Laden incluía videojuegos, animé y películas porno

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense hizo público un amplio archivo con videos, así como un diario, pertenecientes al antiguo líder de la red terrorista Al Qaeda Osama Bin Laden, abatido en un operativo militar en 2011.

El material incluye 470.000 documentos. "La publicación de las cartas, videos, archivos de audio y otro material permite a los ciudadanos estadounidenses tener un acceso más profundo al trabajo y los planes de la organización terrorista", dijo el director de la CIA, Mike Pompeo.

Los documentos fueron confiscados en mayo de 2011 por el mismo comando que mató a Bin Laden en Pakistán. El ex Presidente estadounidense Barack Obama informó entonces de que el yihadista de 54 años había muerto en un tiroteo con una unidad especial en la ciudad de Abbottabad.

Bin Laden fue el fundador de Al Qaeda y está considerado el cerebro de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Con el material publicado también se pueden conocer algunos aspectos de su vida privada. Entre otras cosas, el que fue el terrorista más buscado del mundo se divertía con el documental "Where in the World is Osama bin Laden" ("¿En dónde diablos está Osama?"). También se pueden deducir cuáles eran sus preferencias cinematográficas por su colección de películas de dibujos animados como "Antz", "Chicken Little" y "Cars". Además era seguidor de series japonesas como Naruto, Bleach y Dragon Ball y un ferviente consumidor de sus videojuegos.

En su computadora se encontraron copias piratas de juegos para la consola Nintendo DS de series como Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World y el juego de estrategia para computadoras Army Men 2.

El líder también era fanático de películas como Resident Evil y la serie de animé de Devil May Cry. Además hallaron menciones a Final Fantasy VII: Advent Children.

En su colección también se encontraban grabaciones sobre cómo formar distintas figuras, como una mariposa, al hacer punto. Para los investigadores el archivo de la CIA es una mina. "Estos documentos son decisivos para entender la historia de Al Qaeda y proporcionan nuevos datos sobre la historia del Estado Islámico y sus organizaciones predecesoras", dice el experto en terrorismo Thomas Joscelyn, de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD). "El material nos dará trabajo durante años", cuenta su compañero Bill Roggio.

En el archivo no solo se encuentran videos con consejos de vida y una colección de porno, sino también material de gran interés que permite extraer deducciones sobre las conexiones en el mundo islamista, destacan los expertos. El equipo de Joscelyn pudo acceder al archivo con antelación y ya publicó sus primeras hallazgos.

Según explicaron, pudieron demostrar por primera vez que Osama bin Laden seguía siendo el líder de la organización terrorista cuando murió y que no había renunciado por voluntad propia a sus responsabilidades, como se creía hasta ahora. Joscelyn añadió que los documentos demuestran claramente que existe una conexión entre Irán, la milicia terrorista Estado Islámico y la cúpula de Al Qaeda.

También se pudo aclarar por primera vez la estructura de la familia de Bin Laden. Por ejemplo, la CIA publicó un video de la boda de Hamza bin Laden, hijo del líder islamista y del que hasta ahora sólo se conocían imágenes de niño.

Los usuarios pueden descargarse el material de casi 550 gigabytes.