Detuvieron a ex vicepresidente argentino por enriquecimiento ilícito

El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (2011-2015), fue detenido en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

El juez federal Ariel Lijo ordenó la detención del ex vicepresidente y ex ministro de Economía kirchnerista ante el riesgo de que pudiera fugarse y entorpecer la causa en la que está acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita y en la que enfrenta cargos por tres hechos de lavado de activos, en el marco de un supuesto enriquecimiento ilícito, según el escrito citado por el diario "La Nación".

Boudou fue detenido en su vivienda en el lujoso barrio de Puerto Madero y fue trasladado poco después al edificio central de la Prefectura Naval argentina. Es el segundo alto funcionario del Gobierno de Fernández de Kirchner (2007-2015) en quedar detenido en la última semana, tras el arresto del poderoso ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido la semana pasada.

La ex jefa de Estado y senadora electa también es investigada en varias causas por supuesta corrupción e irregularidades durante sus mandatos. Hoy fue arrestado además el empresario José Luis Núñez Carmona, amigo, socio y presunto testaferro de Boudou, imputado por asociación ilícita, en carácter de organizador, y lavado de activos. También está imputada en la causa la ex novia de Boudou Agustina Kämpfer por lavado de activos, quien fue citada a declarar el 8 de noviembre.

"La asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente de la Nación", señala la resolución del juez Lijo.

Entre las "maniobras ilícitas" que menciona el magistrado se encuentran algunas transacciones que "resultaron objeto de investigación en expedientes judiciales que se hallan en diversos estados procesales y tramitan por ante diferentes tribunales, (...) en las que subyacen graves actos de corrupción y tienen como actor principal a Boudou, en su calidad de funcionario público".

Boudou, de 54 años, afronta varias causas judiciales en su contra. Desde inicios de octubre está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio oral por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la principal imprenta de billetes de Argentina. De acuerdo a la acusación, Boudou habría participado en una maniobra ilegal para quedarse con la imprenta privada Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía durante el primer Gobierno de Fernández de Kirchner, entre 2009 y 2011. Para ello, su amigo Núñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele habrían aparecido como intermediarios para comprar la imprenta y luego adjudicarse la impresión de moneda nacional, según la investigación realizada por el juez Lijo.

Este es el segundo juicio oral que afronta el ex vicepresidente en pocos meses, luego del primero en el que fue absuelto por prescripción en una causa por la transferencia de un vehículo con documentación adulterada. Su abogado, Eduardo Durañona, se mostró "sorprendido" por la detención. "Me sorprende en una causa de tantos años de proceso. Pidió autorizaciones para salir del país y la Cámara se lo concedió porque no había posibilidad de obstaculizar la causa o de profugarse", declaró el letrado al canal noticioso C5N.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, destacó en cambio que la detención de Boudou "es la mejor señal de que en la Argentina se acabó la impunidad". "Todos somos iguales ante la ley; todos somos ciudadanos y todos tenemos que rendir cuentas ante la Justicia si así¬ se considera", afirmó el funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.